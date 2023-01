P. Casale (All.): “Inter e Napoli con due preparazioni, volutamente, diverse”

L’allenatore Pasquale Casale è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «A Milano ho condiviso solo in parte le scelte di Spalletti. Comprendo le scelte conservatrici iniziali: la conferma di certe gerarchie interne e anche la conferma del modulo che ha permesso agli azzurri di fare tantissimi punti nella prima parte della stagione. Nel corso della partita, però, contro una squadra che si sapeva che avrebbe giocato così, secondo me bisognava cambiare. Raspadori, ad esempio, lo avrei fatto entrare in campo molto prima al posto di Kravatskhelia. Poi, si è visto chiaramente in campo che le due squadre hanno sostenuto preparazioni atletiche diverse durante la pausa mondiale. L’Inter non poteva permettersi di non presentarsi al massimo della condizione alla sfida contro il Napoli. Lo staff di Spalletti, invece, ha puntato al lungo periodo, forte del vantaggio in classifica. Si vedeva che molti giocatori azzurri erano un po’ imballati».8

Factory della Comunicazione