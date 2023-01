Napoli-Ounahi, tutto pronto ma occhio alle possibili aste

Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l’acquisto di Bartosz Bereszysnki con la formula del prestito con diritto di riscatto ad 1,8 milioni, il Napoli ora si getterà anima e corpo su Azzadine Ounahi. Il centrocampista della rivelazione dei Mondiali in Qatar del Marocco non è un mistero che il d.s. Giuntoli lo seguiva anche prima della manifestazione mondiale. Ora è chiaro che dopo le gare giocate e le sue prestazioni, il prezzo si è alzato. Come riporta il CdS, la società di De Laurentiis è disposta ad arrivare fino a 20 milioni mettendoci i bonus. L’Angers ne chiede 25 augurandosi di scatenare delle aste, Leicester e Marsiglia sono in agguato. Il Napoli è pronto, ma se dovesse intuire di un aumento della concorrenza, allora rinuncerà, altrimenti tenterà il grande colpo Ounahi.

La Redazione