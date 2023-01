LIVE SERIE A – Sampdoria-Napoli ore 18,00

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Abisso; Ass1: Bercigli; Ass2: Cecconi; IV: Marinelli; VAR: Valeri; AVAR: Longo

Questo pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris”, si giocherà il classico testa-coda Sampdoria-Napoli per la terz’ultima giornata di campionato. I liguri hanno vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre gli azzurri sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter. Mancherà per i padroni di casa, lo squalificato Amione e gli infortunati Colley, Conti, De Luca, Sabiri, Pussetto e Quagliarella. In casa Napoli ci sarà l’ex della sfida Bereszynski. Sarà una partita molto interessante e ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

