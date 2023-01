L’ex azzurro Bordin: “I tifosi del Napoli hanno sempre una marcia in più rispetto a tutti gli altri”

L’ex capitano del Napoli Roberto Bordin è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «A Milano non abbiamo visto il Napoli “solito”. La squadra di Spalletti ci ha abituati, quest’anno, a grandi prestazioni. Così non è stato a San Siro, contro un avversario molto forte, ben preparato, che è riuscito a creare diversi problemi ad una squadra, quella azzurra, che è sembrata l’ombra di sé stessa. Sono sicuro che Spalletti riuscirà a ricreare in fretta quelle motivazioni all’interno del gruppo che erano alla base dei successi di questi ragazzi prima del Mondiale. I tifosi del Napoli hanno sempre una marcia in più rispetto a tutti quanti gli altri. Il vantaggio del Napoli in classifica è ancora importante e la cosa più giusta da fare è supportare la squadra e l’allenatore. Il tifoso napoletano sa benissimo che l’apporto che può dare sarà determinante per arrivare fino in fondo».

