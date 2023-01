In casa blucerchiata, Stankovic fa la conta dei disponibili

La Samp di Stankovic ha iniziato il 2023 con il piede giusto, ovvero con la vittoria in casa del Sassuolo, ma oggi il tecnico qualche problema di formazione ce l’ha. In sostanza gli tocca fare la conta degli uomini a disposizione. «Come sapete la Sampdoria ha una panchina corta. Tornerà Djuricic dalla squalifica, Colley ha ancora problemi di influenza. Amione è squalificato. Ma questa non è una scusa». Agli assenti si aggiunge Bereszynski che da ieri è diventato proprio un giocatore del Napoli. «Lo ringrazio: grande uomo e professionista, ha dato tanto alla Samp e ha onorato la sua ultima gara con una prestazione top. Gli auguro ogni bene, lo merita». Al suo posto arriva il giovane Zanoli. «È potente fisicamente, tecnicamente è bravo: ha voglia di spaccare il mondo. Lo voglio vedere: se sta bene giocherà». In avanti spazio alla coppia formata da Gabbiadini (ex azzurro e in gol contro il Sassuolo) e Lammers, mentre Djuricic agirà alle loro spalle per accendere la luce in avanti. Al posto dell’influenzato Colley ci sarà Murru, che si piazzerà sul centrosinistra della difesa a tre con Nuytinck destinato a scalare al centro.

