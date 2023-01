E’ tempo di rinnovi importanti nel Napoli, come quello del centrocampista azzurro Stanislav Lobotka, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Il regista slovacco sta firmando un contratto praticamente a vita col Napoli, scadenza 2027, quando avrà 33 anni. Un rapporto profondo con il club e l’ambiente, impensabile per come era partita questa esperienza italiana nel gennaio 2020 fra pandemia e problemi di salute”.

