[Formazioni] Sampdoria/Napoli, liguri con i cerotti. Juan Jesus al posto di Rrahmani

Questo pomeriggio al “Luigi Ferraris” di Genova, la Sampdoria sfiderà il Napoli nel classico testa-coda della diciassettesima giornata di campionato. Per Stankovic è una sfida in salita visto ben 7 assenze. La squalifica di Amione, più gli infortuni di Colley, Conti, De Luca, Sabiri, Pussetto e Quagliarella. Sarà 3-4-1-2, con Djuric alle spalle di Gabbiadini e Lammers. In casa dei partenopei invece probabili 5 cambi. In difesa Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo Ndombele ed Elmas e infine Raspadori per provare a ripartire dopo la sconfitta contro l’Inter e togliere la ruggine, post-sosta.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS