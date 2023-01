Dejan Stankovic: “Il Napoli? Sono i favoriti ma il “Ferraris” dovrà essere la nostra fortezza”

Suona la carica Dejan Stankovic perché la strada per la salvezza passa soprattutto da Genova.

« Il nostro stadio deve diventare una fortezza da qui in avanti »

racconta il tecnico ai canali ufficiali della Sampdoria. Il successo in trasferta col Sassuolo ha dato sostanza alla classifica e sprint al morale ma adesso bisogna dare continuità in casa anche se oggi sarà complicatissimo contro il Napoli. « In queste settimane abbiamo lavorato sul fatto che Marassi è casa nostra, deve essere la nostra enorme forza che ci spinge a fare risultati inaspettati. Il Napoli ? Ha fatto vedere il proprio valore fin dall’inizio della stagione . Sono favoriti per lo scudetto e da favoriti vengono a Marassi » .

Stankovic indica la rotta ai suoi ragazzi che hanno dato un segnale importante dopo la ripresa del campionato. « La prestazione col Sassuolo è stata convincente: siamo stati bravi e concentrati, ma dobbiamo migliorare di partita in partita. Arriva un grande avversario, li rispettiamo ma, senza paura, faremo il nostro . Ci saranno tanti duelli: ne abbiamo vinti tanti a Reggio Emilia e dobbiamo ripeterci anche col Napoli » .

Fonte: Cds