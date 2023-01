DAZN, Spalletti: “Squadra matura, sul pezzo e che ha ragionato”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a fine gara ai microfoni DAZN: “Ho visto una squadra matura, che ha ragionato, in una gara che, per tanti motivi, poteva diventare difficile, invece mi pare che non sia mai stata in discussione. Osimhen è uno che in campo si va a prendere le responsabilità, utilizza tutte le caratteristiche che ha, ultimamente è più attento ai movimenti da coordinare con la squadra, ha stoffa. Il primo rigore io avevo detto chi lo doveva battere, poi i giocatori si sono messi d’accordo tra di loro e possono farlo. Il secondo ho detto che doveva batterlo Elmas. Kim è uscito per un indurimento muscolare, abbiamo preferito non rischiarlo e su indicazioni del medico abbiamo deciso di farlo uscire. La Juventus è difficile da affrontare per decine di motivi, non solo perchè viene da diverse vittorie, sarebbe stata avversario difficile comunque. Kvara deve riprendere il ritmo partita, ma ritengo che oggi abbia giocato una buona gara”

