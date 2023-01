Osimhen, autore del primo gol contro la Sampdoria, arrivato in doppia cifra, interviene a fine gara ai microfoni di Dazn: “Prima di tutto voglio fare i complimenti alla squadra, a San Siro non abbiamo fatto bene, non ci siamo piaciuti, ma oggi abbiamo ricominciato a far bene. Io ringrazio Spalletti che mi definisce un leader, ma tutti siamo leader e tutti devono sentirsi tale. Ora rientriamo, ci rilassiamo un attimo e poi venerdì un’altra bella gara contro un grande avversario”

