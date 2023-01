DAZN, Elmas: “Sì, ho tirato quel rigore perchè ero sicuro di segnare”

Autore del 2-0 su rigore, tra l’altro calciato molto bene, Elif Elmas, interviene a fine gara ai microfoni Dazn: “Erano importanti questi 3 punti, dovevamo portare la vittoria a casa e abbiamo lottato su tutte le palle. Venivano da una partita non giocata bene a San Siro, quindi poteva diventare difficile anche stasera. Riguardo al rigore, chi si sente bene, prende e tira, facciamo così, ma l’importante è che chi tiri, vinca. Ero sicuro di segnare, sì, me lo sentivo. L’esultanza è particolare che nasce da uno scherzo con Simeone, non posso però svelarvi qual è…Il mister mi chiede di fare la mezzala, io la faccio, se mi mette in porta, io gioco in porta, gioca dappertutto se me lo chiede…”

