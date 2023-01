COPPA ITALIA FEMMINILE – Il Brescia sfiderà la Juventus delle 8 grandi ex

Oggi primo appuntamento stagionale per il Brescia Calcio Femminile, che domani in un Centro Sportivo “Mario Rigamonti” tutto esaurito ospiterà la Juventus nel terzo e conclusivo turno del girone preliminare di Coppa Italia. Arbitra l’incontro il signor Alberto Poli di Verona; assistenti Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo e Simone Milillo di Udine. Il match, che avrà inizio alle 14.30, sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports al link https://bit.ly/BCF-Juventus-Diretta con aggiornamenti testuali sulla pagina Facebook del BCF. Prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Ernesto Castano e Gianluca Vialli, scomparsi negli scorsi giorni.

Quella contro le bianconere è certamente sfida dal sapore particolare: sia perché nella stagione 2017/2018 la sfida di spareggio Scudetto finì appannaggio delle torinesi solamente ai calci di rigore dopo una stagione entusiasmante, sia perché proprio nella Juventus sono tantissime le calciatrici che hanno vestito la V bianca nella loro carriera. Dalle bresciane Girelli e Cernoia, passando per Bonansea, Rosucci, Boattin, Gama, Salvai, Lenzini.

Le Leonesse di oggi, guidate da mister Seleman, sono pronte a dare battaglia: «Sarà sicuramente una sfida affascinante – le parole del tecnico del Brescia al termine della rifinitura di ieri mattina – perché incontriamo la miglior squadra d’Italia, che vince il campionato da cinque stagioni. E’ sicuramente un orgoglio poter giocare questa partita, però detto questo non dobbiamo di certo pensare di scendere in campo pensando che il pronostico sia chiuso o con la convinzione di fare passerella o da sparring partner. Dobbiamo fare del nostro meglio per mettere le avversarie in difficoltà e cercare di limitare la loro grande forza. Dal punto di vista delle motivazioni non è che sia servito molto da parte mia o dello staff, è chiaro che sotto l’aspetto della concentrazione, della voglia e della combattività una partita così si prepara da sola. Sicuramente domani sarà importante fare bella figura, però non dimentichiamoci che abbiamo un campionato da giocare e una sfida importantissima domenica della prossima settimana contro il Tavagnacco».

Sono 20 le Leonesse convocate per il match: prima convocazione per Gaia Farina dopo l’infortunio al malleolo patito in estate. Di seguito la lista completa con i numeri di maglia:

PORTIERI – 1 Lugli, 32 Ferrari

DIFENSORI – 6 Viscardi, 8 Barcella, 12 Fracaros, 14 Galbiati, 15 Ripamonti, 17 Perin

CENTROCAMPISTE – 4 Ghisi, 10 Merli C., 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi, 48 Pedrini

ATTACCANTI – 7 Brayda, 18 Merli L., 22 Pasquali, 20 Hjohlman, 71 Fracas, 97 Lonati

Fonte: Ufficio stampa Brescia Fc