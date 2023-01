Andata e ritorno veloce per il polacco Bereszynski

Strane dinamiche quelle calcistiche. Andata e ritorno. Genova/Napoli, Napoli/Genova. L’arrivo a Castel Volturno, le visite mediche alla clinica Pineta Grande, la firma e l’allenamento in campo con i compagni: Bereszynski ha cominciato l’avventura con il Napoli, già tra i convocati ritornerà subito il Liguria per la sfida agli ex compagni. Percorso inverso per Zanoli passato in prestito secco alla Samp e convocato da Stankovic per la partita contro gli azzurri. Il difensore polacco sarà un rinforzo per la squadra di Spalletti, un terzino che il tecnico potrà impiegare a destra nella linea a quattro difensiva, a sinistra e all’occorrenza anche da centrale. Bereszynski, infatti, ha ricoperto anche il ruolo di centrale nella difesa a tre, posizione in cui è stato schierato da Stankovic in occasione dell’ultima partita vinta 2-1 dalla Samp a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un difensore completo che tornerà molto utile tenendo presente i tanti impegni del Napoli, a cominciare dal tour de force di gennaio che dopo il match con l’Inter prevede ancora quattro partite di campionato (Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma) e gli ottavi di finale di coppa Italia con la Cremonese.

