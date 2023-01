A Marassi i padroni di casa con una maglia speciale per ricordare Vialli

Si alza il sipario sull’abbraccio più lungo e difficile, così il popolo della Sampdoria vuole aprire il suo cuore al ricordo di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. Al Ferraris dalle 18 Samp-Napoli, ma prima sarà un concentrato di emozioni che ti restano dentro mille anni. Anche ieri tanti tifosi hanno raggiunto lo stadio sotto la Gradinata Sud, tempio del tifo blucerchiato, per portare fiori e sciarpe accanto al murales dedicato a Vialli. Qualcuno via online ha lanciato anche la proposta di dedicare la Gradinata al bomber che portò la Samp sul tetto d’Italia scrivendo un capitolo magistrale di storia del calcio. «I suoi messaggi di benvenuto alla Sampdoria me li tengo stretti: me li ha mandati con affetto, amore e rispetto e mi ha colpito dritto nel cuore. Mando un abbraccio alla famiglia: abbiamo perso un grande uomo», ha detto ieri il tecnico dei liguri Dejan Stankovic.

E sicuramente dalla Gradinata Sud apparirà un pensiero speciale. La società sta preparando un doppio omaggio, sugli schermi dello stadio saranno trasmessi due video distinti dedicati a Gianluca e Sinisa. Inoltre prima del fischio d’inizio la squadra scenderà in campo per il riscaldamento con una maglietta speciale nel nome di Vialli. E Genova lo aveva omaggiato venerdì con l’iniziativa della Regione che aveva proiettato sulla facciata della sua sede in Piazza De Ferrari le immagini del campione. Fonte: Cds