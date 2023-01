Strano destino di Bereszynski. Visite e poi sfiderà la “sua” Sampdoria

Questa mattina a Villa Stuart ci saranno le visite mediche di Bereszynski e poi a Castel Volturno, dove probabilmente sarà convocati per la sfida contro la Sampdoria. Appunto la squadra ligure che ieri mattina ha salutato per vestire la maglia del Napoli. La formula è del prestito con diritto di riscatto. In blucerchiato invece andrà Alessandro Zanoli in prestito secco per convincere Stankovic e la Sampdoria, oltre che avere minuti nelle gambe. Il terzino polacco verrà per far rifiatare Di Lorenzo quando ce ne sarà l’occasione, calciatore duttile tatticamente e soprattutto di gamba. La prossima settimana invece si parlerà di Contini, almeno fino a quando i liguri non troveranno il portiere e i partenopei non risolveranno la questione Sirigu. Quest’ultimo, come riporta il CdS, piace al Cagliari dove troverebbe in panchina Claudio Ranieri. Oggi però è il giorno di Bereszynski il salva Di Lorenzo.

Factory della Comunicazione

La Redazione