SERIE A – Monza-Inter 2-2, la squadra di Palladino fa felice Napoli, Milan e Juventus

Questa sera all’Unipol Stadium si è giocata la sfida tra il Monza e l’Inter per la diciassettesima giornata di campionato. L’inizio di gara vede la squadra di casa partire aggressiva, ma i nerazzurri passano in vantaggio. Cross di Bastoni e Darmian da pochi passi segna di piatto. Passano due minuti ed arriva il pareggio dei brianzoli, Pessina serve Ciurria che calcia a giro e supera Onana. La squadra di Simone Inzaghi, sembra in affanno, ma torna avanti. Lautaro Martinez da vero rapace dell’area di rigore, prende palla a Palblo Mari e batte Di Gregorio. Il bomber argentino cerca la doppietta, ma trova sulla sua strada il portiere del Monza che devia in angolo. Nella ripresa la compagine di Palladino chiude l’Inter nella sua metà campo e sfiora il pari con Pablo Mari, ma Onana salva la porta. I nerazzurri vanno vicini al tris con Lautaro Martinez che colpisce il palo. In pieno recupero arriva il pari dei brianzoli, autorete di testa di Dumfries che nell’anticipare Caldirola non sbaglia. Un pari che davvero potrebbe far felici Napoli e Milan se dovessero entrambe domani battere la Sampdoria e la Roma, mentre l’Inter fa due passi indietro dopo l’ottima prova di carattere contro gli azzurri.

MONZA-INTER 2-2

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (1′ st Caldirola), Pablo Marì, Izzo (44′ st Caprari); Birindelli (28′ st Colpani), Pessina, Machin (21′ st Ranocchia), Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna (21′ st Gytkjaer).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Barberis, Valoti, Bondo, Colombo, D’alessandro, Vignato. All.: Palladino

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (35′ st Dumfries), Barella (18′ st Gagliardini), Calhanoglu (10′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (35′ st Gosens); Lautaro, Dzeko (10′ st Lukaku).

A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, D’ambrosio, Zanotti, Carboni, Correa. All.: Inzaghi

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 10′ Darmian (I), 11′ Ciurria (M), 22′ Martinez (I), 48′ st aut. Dumfries (I)

Ammoniti: Mkhitaryan, Gagliardini, Skriniar (I)

Espulsi: –

A cura di Alessandro Sacco