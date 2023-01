SERIE A – Juventus-Udinese, formazioni ufficiali. Ritorna in campo Di Maria

Questo pomeriggio all’Allianz Stadium si giocherà per la diciassettesima giornata di campionato tra la Juventus e l’Udinese. Il tecnico dei bianconeri Allegri schiera in campo Di Maria al fianco di Kean. Per i friulani in attacco spazio a Beto-Success.

Factory della Comunicazione

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore : Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. Allenatore: Andrea Sottil.

La Redazione