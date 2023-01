Serie A – Fiorentina-Sassuolo 2-1: decisiva la panchina

Inizio ad alta intensità tra Fiorentina e Sassuolo con le due squadre che provano a recuperare la palla rapidamente per poi verticalizzare con risultati alterni e potenziali azioni pericolose nei primi 15 minuti di partita. La prima occasione da gol capita sui piedi di Frattesi che incrocia con il destro ma trova Terracciano pronto a deviare la palla fuori dalla porta. La Fiorentina sfrutta l’asse Bonaventura-Ikoné per ripartire rapidamente ma è sui piedi di Pinamonti che arriva un’altra palla gol importante non sfruttata. Primo tempo divertente ma senza gol nonostante la qualità del gioco e l’intensità messa in campo dalle due squadre. A inizio ripresa Italiano mette dentro Saponara e Castrovilli e il primo gli regala il vantaggio dopo appena 4′ della ripresa. Meno fortunato con la successiva sostituzione tra Venuti e Dodo perché il brasiliano da poco entrato fa fallo da rigore e Berardi trova il pareggio. Le due squadre provano a trovare i tre punti ma non riescono a costruire in modo pulito azioni pericolose, senza impensierire i due portieri. La Fiorentina alza il baricentro negli ultimi 10 minuti e cerca i tre punti, ma trova Consigli pronto sul colpo di testa a botta sicura di Gonzalez, che si rifà poco dopo su calcio di rigore, spiazzando il portiere italiano.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti (54′ Dodo), Milenkovic, Igor, Biraghi (76′ Terzic); Bianco (46′ Castrovilli), Duncan (72′ Gonzalez); Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral (46′ Saponara).

Cerofolini, Martinelli, Dodo, Saponara, Castrovilli, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Martinez Quarta, Amrabat, Amatucci, Di Stefano, Kayode, Barak.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré (91′ Defrel); Berardi, Pinamonti (69′ Alvarez), Laurienté (79′ Ceide).

Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Henrique, Alvarez, Ceide, Antiste, Romagna, Erlic, D’Andrea, Thorstvedt, Kyriakopoulos, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Manganiello

NOTE: Ammoniti: Milenkovic (F), Traoré, Tressoldi (S), Castrovilli, Gonzalez Recupero: 2′ (pt), 9′ (st).