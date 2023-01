Sampdoria/Napoli: a Marassi in campo la partita del dolore

Sampdoria e Napoli domani si affronteranno per quella che, ovvio, non sarà una domenica come le altre per il popolo blucerchiato. Sugli schermi di Marassi andranno poi in onda i video dei gol realizzati da Vialli con la maglia doriana negli otto anni in cui è stato a Genova. Ma è una vigilia particolare anche per i calciatori del Napoli. Di Lorenzo e Raspadori, che hanno fatto parte della spedizione europea del 2021 in cui Vialli era il simbolico capo delegazione. Entrambi hanno avute parole non banali per ricordare l’ex calciatore. «Penso che lui non voglia che noi piangiamo, solo i bei ricordi possono alleviare il dolore. Sono grato dei momenti in cui ho potuto condividere la sua presenza. Sarà sempre un esempio per tutti. È stato un onore averlo conosciuto», scrive Jack. Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, spiega a Radio Kiss Kiss: «Sapevamo che la situazione di Vialli si era aggravata, ma la notizia mi lascia senza parole. In Nazionale abbiamo vissuto insieme il percorso fino alla vittoria dell’Europeo, e dentro di me porto il ricordo di una persona eccezionale e con valori importanti. Nonostante non fosse in ottime condizioni ci è sempre stato vicino, questo fa capire che persona era, e porterò sempre con me questi ricordi. Oggi è un giorno davvero molto triste. Vialli è sempre stato presente nel percorso dell’Europeo, ci parlava e ci caricava con i suoi discorsi. Ci spronava a dare sempre il massimo, la notizia della sua morte è una notizia triste, ma voglio ricordarlo sempre con il sorriso e con quell’immagine della Coppa alzata in cielo». I giocatori del Napoli deporranno una corona di fiori sul campo di Marassi per rendere omaggio al campione scomparso.

