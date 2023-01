Sampdoria, i convocati di Stankovic: prima da ex per Zanoli

L’appuntamento per Sampdoria/Napoli è domani, a Marassi, alle ore 18.00. Mister Dejan Stankovic ha diramato la lista dei 22 blucerchiati convocati: prima volta per Harry Winks e per il nuovo arrivato Alessandro Zanoli (maglia numero 59) che la vivrà da fresco ex. L’elenco completo:

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Villa, Zanoli.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Paoletti, Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Montevago.