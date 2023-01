Nel corso di Radio Crc, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Salvatore Calise, è intervenuto Raffaele Auriemma sul mercato del Napoli. “Bereszynski sta svolgendo in questi minuti le visite mediche, ma verrà tesserato direttamente lunedì, visto che non c’è il tempo per la partita di domani. Zanoli? Andrà alla Sampdoria in prestito secco, ma lui ha già rinnovato fino al 2026 con il club azzurro”.

