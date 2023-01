Pioli, in merito al Napoli e a Maignan: “Non è cambiato tanto”

“Non è cambiato tanto con una partita. Non siamo lì a contare i punti di distacco. Noi dobbiamo fare la nostra corsa e servono tanti punti per vincere lo Scudetto. Pensiamo a giocare bene, ad alzare il livello e a vincere domani”. Queste le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, in merito alla sconfitta del Napoli contro l’Inter.

E, sul rientro di Maignan aggiunge: “Non abbiamo tempistiche, non dobbiamo correre rischi e non so dire se saranno due, tre quattro o cinque settimane. Il muscolo non risponde come dovrebbe, ora non posso dire quando lo avremo“.

Factory della Comunicazione