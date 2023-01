Napoli-Ounahi, la tattica è chiara ma senza spargimento di denaro

Il Napoli, per il mercato pensa al presente, ma anche al futuro e il nome in cima alla lista è Azzadine Ounahi. Il centrocampista della “rivelazione” Marocco e gioca nell’Angers. Il club azzurro, secondo il CdS, vorrebbe anticipare la concorrenza, bloccando il giocatore ora e poi acquistarlo in estate. Sul giocatore ci sono anche Leicester e Olympique Marsiglia e il rischio è che si possano scatenare delle aste. La società di De Laurentiis arriverebbe al massimo a 20 milioni, senza ulteriore spargimento di denaro. Si capirà nelle prossime settimane se l’affare andrà o meno in porto.

Factory della Comunicazione

La Redazione