L’avversario Champions del Napoli, l’ Eintracht Frankfurt vuole un azzurro

Diego Demme e l’azzurro, un rapporto destinato a non durare troppo. Come riportato dalla Bild in Germania, il centrocampista azzurro la scorsa estate era a un passo dal trasferimento al Bayer Leverskusen per tornare in Bundesliga, ma l’infortunio subito sul finale della fase di preparazione aveva fatto saltare tutto e costretto il mediano alla permanenza a Napoli. La gestione di Luciano palletti, però, non gli ha regalato troppa continuità, ecco perché il mercato è ancora vivo per lui: secondo i media tedeschi, ora ci sarebbero Eintracht Frankfurt (che affronterà proprio gli azzurri in Champions League) e Hoffenheim pronte a riportarlo in Germania. Demme avrebbe dato il suo ok al rientro in Bundesliga, ma servirà un’offerta convincente al Napoli che pure non vuole perderlo in scadenza: il suo contratto scadrà nel 2024.

