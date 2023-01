Il minuto di raccoglimento di Spalletti che unisce i ricordi

Un minuto di silenzio ricordando Gianluca Vialli. Questo il bellissimo gesto di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prima dell’inizio della conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Sampdoria. Prim’ancora di ricevere le domande dei giornalisti presenti, Spalletti ha voluto così ricordare l’ex campione bianconero scomparso ieri all’età di 58 anni. Dopo il minuto di raccoglimento, Spalletti non ha aspettato una domanda su Vialli, è stato diretto nel ricordarlo a suo modo assieme a Mihajlovic: “Dopo la sua morte non ci fu conferenza stampa e abbiamo unito entrambi i ricordi in un minuto. Su Gianluca penso alla stagione 85 a Chiavari, era la Sampdoria sua e di Mancini, già allora si vedeva fosse un leader senza farlo mai pesare a nessuno. E’ stato uno dei primi usciti dall’Italia che si è fatto valere in Premier facendo poi anche l’allenatore e il commentatore con grande competenza e il rispetto di tutti. Una grandezza in campo e nella vita. Grazie Gianluca”.

