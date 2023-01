Il Cagliari tenta Sirigu: difficile, anche per ADL, dire no al ritorno a casa

Sembra ancora non deciso il futuro di Salvatore Sirigu. Il portiere, giunto a Napoli solo qualche mese fa, forse non immaginava di diventare subito oggetto e soggetto di mercato. Sul Corriere dello Sport si legge: “Il Cagliari ha offerto al portiere chanches suggestive, emotivamente possenti, e per un sardo ritrovarsi le chiavi di una squadra che sull’isola è amata ovunque è una richiamo dell’anima“. Il quotidiano aggiunge poi che se Sirigu dovesse chiedere al Napoli l’autorizzazione ad andare, sarebbe difficile per Adl negare ad un professionista il ritorno a casa, “però, a quel punto, Contini non basterebbe e Giuntoli dovrebbe andare a cercare una figura che arricchisca l’organico”.