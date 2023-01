Giuntoli “stringe” per Ounahi: il calciatore vuole l’azzurro

Bereszynski è stato ufficializzato nella giornata di oggi. L’ormai ex sampdoriano sarà, quindi, l’alternativa al capitano azzurro, Di Lorenzo, sulla fascia destra. Ma, stando a quanto si legge su La Repubblica, il mercato invernale del Napoli non dovrebbe concludersi qui: “Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta infatti stringendo i tempi per prenotare subito il centrocampista marocchino Azedine Ounahi, lasciandolo però ai francesi dell’Angers Sporting Club fino a giugno. Il cartellino del giocatore costerà 15 milioni: decisiva la sua voglia di trasferirsi in maglia azzurra”.

Factory della Comunicazione