Gazz. Sport – Elmas e Ndombele in rampa di lancio. Su Kvara nulla è da escludere

Il Napoli domani sfiderà al “Luigi Ferraris” la Sampdoria, nel più classico dei testa coda della classifica. Luciano Spalletti ha ancora un allenamento, quello di rifinitura, per sciogliere i dubbi di formazione. Il tecnico di Certaldo sa bene che ha una rosa profonda e può ruotarla a seconda delle esigenze. Secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, infatti Elmas e Ndombele sono in rampa di lancio, pronti dal primo minuto o a gara in corso, a seconda delle esigenze. Non si esclude che il centrocampista francese (Ndombele), possa giocare al posto di Zielinski. La prestazione contro l’Inter del polacco non è stata convincente, ancora non è al massimo. Infine anche Kvaratskelia potrebbe partire dalla panchina, magari utilizzarlo a gara in corso per sparigliare le carte. Solo oggi Spalletti scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

Factory della Comunicazione

La Redazione