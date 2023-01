(Formazioni) Sampdoria/Napoli, recupero in difesa per Stankovic. Mossa a sorpresa in attacco per Spalletti

Domani pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris”, fischio d’inizio ore 18,00, si giocherà il classico testa-coda Sampdoria-Napoli per la terz’ultima del girone d’andata. I liguri potrebbero recuperare in difesa Colley per comporre il terzetto assieme a Nuytinck e Murillo. Il dubbio è sulla trequarti con il ballottaggio Djuric-Verre. Per Spalletti invece 4 le novità di formazione. Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Ndombele a centrocampo e Raspadori a destra al posto di Politano. Oggi entrambi i tecnici risolveranno i rispettivi dubbi.