DIFESA – Due cambi per Spalletti in vista della Samp

C’è l’allenamento di rifinitura nel pomeriggio, prima di partire per Genova, dove domani il Napoli affronterà la Sampdoria e mister Spalletti effettuerà alcuni cambi in difesa. Il tecnico di Certaldo, dopo l’Inter ha notato che Rrahmani ha bisogno di recuperare la forma migliore ed è per questo che giocherà Juan Jesus. A destra capita Di Lorenzo in cerca di riscatto dopo la sfida contro i nerazzurri, poi Kim e infine l’altra novità. Come riporta il Corriere dello Sport, Mario Rui in vantaggio rispetto ad Olivera. In porta ovviamente Meret che al “G. Meazza” ha dimostrato sicurezza tra i pali e con i piedi.

Factory della Comunicazione

La Redazione