Cori allo Stadium: ci sono quelli sul cui significato non ti puoi sbagliare!

Se è vero che esistono cori sul cui significato ti puoi confondere, come il “Kim Kim Kim” dei tifosi napoletani ad ogni intervento rilevante del difensore sudcoreano che viene recepito come un “buu buu buu” all’ indirizzo di Lukaku, ci sono cori che non hai bisogno di interpretare, che, insomma ti aspetti. Si tratta dell’ ormai usuale e solito “Noi non siamo napoletani”, a cui di solito si aggiungono quelli relativi al Vesuvio e alla sua invocata eruzione. Tutto di prassi, quindi a Torino. Infatti, dagli spalti dello Stadium, durante Juventus/Udinese, il copione è stato pienamente rispettato. Però, c’è un però…Qualcosa di nuovo è giunto chiaramente alle orecchie di chi ascoltava. Una sorta di…avvertimento: “Stiamo arrivando, bastardi stiamo arrivando”. Coretto che potrebbe anche starci, visto che la squadra bianconera affronterà la capolista tra qualche giorno, quindi sta arrivando a Napoli, e tenuto conto che ha agguantato nel finale l’ottava vittoria consecutiva e, di conseguenza, potrebbe anche avvicinarsi in classifica, se non fosse per quel “bastardi” che davvero risulta…pietoso!

