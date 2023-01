COPPA ITALIA FEMMINILE – Oggi spicca Como Women-A.s. Roma

Fine settimana dedicato alle fasi a gironi della Coppa Italia femminile, prima di riprendere i rispettivi campionati. Su tutte spicca oggi Como Women-A.s. Roma, mentre domani Lazio-A.c. Milan e il derby campano Napoli femminile-Pomigliano. Ecco gare e classifiche.

Factory della Comunicazione

Sebastian de la Fuente: “La squadra sta bene, il periodo di stop ci ha permesso di recuperare qualche ragazza che non avevamo a disposizione. Ovviamente in questo momento non sono al top della condizione, ma partita dopo partita possono dare una grande mano per il girone di ritorno. Le altre stanno tutte bene, hanno voglia di ricominciare a giocare e in campo mi aspetto di rivedere lo stesso Como visto nell’ultima uscita a dicembre, sempre alla ricerca della vittoria, tramite la nostra idea di calcio. Abbiamo solo un risultato a favore domani, che è la vittoria. Oggi quando mi chiedono se ho qualche rammarico per non aver segnato più gol all’Arezzo dico di no. In Toscana avevamo fatto una buona gara, avevamo colpito due pali e due traverse, sicuramente potevamo fare qualche gol in più, ma non fu una delle nostre migliori prestazioni. Comunque anche avendo il pareggio a disposizione il nostro approccio alla partita di domani non sarebbe cambiato. L’A.s. Roma? Queste grandi squadre non hanno bisogno di presentazioni, sappiamo tutti quanto sia forte, che risultati stia ottenendo sia in campionato che in Champions. È una Roma che sta bene, dovremo fare una gara molto attenta, ci teniamo a fare bene per cercare di passare il turno e l’unica via è vincere, anche se di fronte abbiamo la squadra più in forma della Serie A. L’ultima volta che ci siamo incontrati in campionato scherzavamo io e mister Spugna, dicendo che tra squadre primavera e prime squadre penso lui sia l’allenatore che ho sfidato più volte. Ho grandissima stima nei suoi confronti, lo ritengo un grande allenatore e in generale la Roma ha un grande staff oltre che calciatrici talentuose. Andiamo a goderci queste grandi partite, a goderci questi momenti e cerchiamo di fare la nostra gara, senza paura ma con il rispetto che dobbiamo avere contro una grande come la Roma.”

Como-Roma 12:30

ChievoVerona-Sassuolo 14:30

San Marino Academy-Sampdoria 14:30

Domani

Brescia-Juventus 14:30

Lazio-Milan 14:30

Napoli-Pomigliano 14:30

Parma-Inter 14:30

Hellas Verona-Fiorentina 14:30

Classifiche:

Gruppo A

San Marino Academy 3

Sampdoria 3

Ravenna 0*

Gruppo B

Cittadella 3*

Juventus 3

Brescia 0

Gruppo C

Roma 3

Como 3

Arezzo 0*

Gruppo D

Inter 3

Parma 1

Cesena 1*

Gruppo E

Fiorentina 3

Hellas Verona 3

Genoa 0*

Gruppo F

Milan 3

Lazio 3

Ternana 0*

Gruppo G

Pomigliano 3

Napoli 3

Tavagnacco 0*

Gruppo H

Sassuolo 3

ChievoVerona 1

Torres 1*

* una gara in più

La Redazione