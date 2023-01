COPPA ITALIA FEMMINILE – Il Chievo Verona elimina il Sassuolo. Successo esterno della Sampdoria

Dopo il passaggio dell’A.s. Roma per differenza rete contro il Como Women ai quarti di Coppa Italia femminile, si sono giocate altre due gare. A sorpresa il Chievo Verona vince contro il Sassuolo per 2-1, mentre tutto facile per la Sampdoria che batte in trasferta il San Marino Academy.

Coppa Italia femminile

Como Women-A.s. Roma 1-1

Chievo Verona Women-Sassuolo 2-1

San Marino Academy-Sampdoria 0-3

