COPPA ITALIA FEMMINILE – Como Women-A.s. Roma 1-1, giallorosse qualificate per differenza reti

Questa mattina si è giocata la sfida della fase a gironi della Coppa Italia femminile tra il Como Women e l’A.s. Roma. Partono meglio le giallorosse con Giacinti che manca di poco la porta. Le padroni di casa di mister de la Fuente regge fino a trovare il vantaggio con il tocco da pochi passi di Beccari. Dopo un minuto pari delle ospiti con Haavi che in scivolata batte Korenciova. Nella ripresa poco da segnalare e l’A.s. Roma passa il turno, solo per differenza reti ed una prestazione certamente non convincente.

COMO-ROMA 1-1 (40′ Beccari, 41′ Haavi)

COMO (4-3-3): Korenciova; Rigaglia (57′ Brenn), Rizzon, Lipman, Borini; Karlenas, Hilaj (70′ Beil), Picchi (57′ Pastrenge); Pavan (70′ Linberg), Kubassova, Beccari (42′ Di Luzio). A disp.: Beretta, Vergani, Bianchi, Kravets. All. Sebastian de la Fuente

ROMA (4-2-3-1): Lind; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini (73′ Glionna), Andressa (62′ Ciccotti), Haavi; Giacinti (62′ Haug). A disp.: Cinotti, Landstrom, Ceasar, Kollmats, Lazaro, Kramzar All. Alessandro Spugna

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille della sezione di Collegno

Assistenti: Marco Tuccillo – Lorenzo Gatto

Ammonizioni: Karlenas (COM)

La Redazione