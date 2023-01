Conferenza stampa di Dejan Stankovic (all. Sampdoria): “Il Napoli? Sono favoriti e servirà lo spirito visto contro il Sassuolo”

Domani pomeriggio al “Luigi Ferraris” si giocherà la sfida Sampdoria-Napoli per la diciassettesima giornata di campionato. In conferenza stampa le parole di Dejan Stankovic. “Il Napoli è una squadra che ha dimostrato tutti i suoi valori. Sono favoriti per vincere il campionato e per la sfida di domani, però dobbiamo guardare a noi stessi. Contro il Sassuolo piaciuto lo spirito, l’atteggiamento e la voglia e tutto questo dobbiamo confermarlo contro gli azzurri”.

Factory della Comunicazione

Chi rientra e chi invece sarà assente? “Ritorna Djuricic dalla squalifica, Colley è ancora fuori per via di un attacco forte di influenza. Amione è squalificato ma non ci piangiamo addosso. Abbiamo le nostre forze, dobbiamo essere concentrati e vediamo che ci porta la partita. Si gioca ogni tre-quattro giorni ma all’inizio di questo mini-campionato c’è che ogni partita è una finale e la prepariamo come se fosse l’ultima. Pensiamo dopo agli impegni che verranno”.

Bereszynski al Napoli. “Ringrazio tantissimo Bereszynski, grande uomo, grande professionista e grande calciatore. Ha dato tantissimo alla Sampdoria, ha onorato anche l’ultima partita a Reggio Emilia con una prestazione top. Gli auguro ogni bene perché come uomo e come ragazzo lo merita. Vale lo stesso discorso di Ciccio Caputo: se la gente ha l’opportunità di essere più felice, noi possiamo solo accontentarli. Li ringrazio per il cammino fatto in questi due-tre mesi”.

Arriva Zanoli. “Un ragazzo fisicamente potente, tecnicamente bravo e con una voglia di spaccare il mondo. Vediamo. Ho parlato un po’ ma lo voglio vedere in campo. Se sta bene, giocherà. Non so quanto ma questo lo decidiamo dopo l’allenamento”.

La Redazione

Fonte: foto tmw