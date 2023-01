Zielinski resterà o no? Fino a fine a stagione è certo, poi si vedrà. Perché la scadenza del contratto è imminente, fissata a giugno 2024, quindi bisognerà discuterne. Le ultime arrivano dal sito di Sportitalia: “Rimane in piedi la questione rinnovo per Zielinski. Potrebbe anche salutare, ma in estate. Oggi veste ancora i panni della pedina imprescindibile”.

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Sportitalia