VIDEO – U.C. SAMPDORIA – “Luca, hai firmato per sempre. «Per chi?». «Per noi!»”

La morte di Gianluca Vialli ha lasciato tanto dolore, specie lì dove è stato protagonista, e amato per le sue gesta. La Sampdoria, dove il grande calciatore ha giocato e vinto lo scudetto nel ’91, lo ha ricordato con un video e della parole di amore e stima. “E perché, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu su cui tu, Luca, hai firmato per sempre. «Per chi?». «Per noi!»”.

