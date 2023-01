[Video] PRIMAVERA 1 – Milan-Napoli 2-2, beffa per gli azzurrini allo scadere

Dopo la sosta per le festività natalizia riprende il campionato Primavera. Il Napoli di Frustalupi ha affrontato il Milan di Abate. I rossoneri partono forte e impensieriscono Boffelli. Gli azzurrini passano in vantaggio con Gioielli di testa. Nella ripresa arriva lo 0-2 con Spavone una sorta di “ruleta” e battuto il portiere di casa. Il Milan però pareggia con i gol dell’ex scuola calcio Internapoli Gala ed El Hilali botta imparabile sotto l’incrocio. Al Napoli è stato negato un rigore su Giannini molto dubbio in presa diretta. Da sottolineare ancora in ritardo di condizione gli azzurrini che si sono allenati con la prima squadra.

NAPOLI: Boffelli, Barba, D’Avino, Obaretin, Marchisano (58′ Acampa), Alatsuey, Gioielli, Iaccarino (46′ Boni), Giannini (dall’83’ Lamine); Spavone (71′ Russo); Rossi (83′ Pesce). All. Frustalupi

La classifica: Roma 29, Juventus 25, Torino 23, Fiorentina 23, Frosinone 22, Sassuolo 22, Cagliari 19, Bologna 19, Lecce 18, Empoli 17, Milan 16, Atalanta 14, Napoli 13, Inter 11, Sampdoria 9, Udinese 4, Cesena 4.

𝗣𝗮𝗿𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹'𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗿𝗼: 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻-𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶 𝟮-𝟮‼️⚽️ I rossoneri annullano il doppio vantaggio azzurro firmato Gioielli-Spavone grazie al gol di Gala e alla magia di El Hilali all'ultimo respiro;#Sportitalia #Primavera1 pic.twitter.com/YdMHyVH2CK — Sportitalia (@tvdellosport) January 6, 2023

