UFFICIALE – Salvatore Esposito passa allo Spezia

Colpo in casa Spezia!

Factory della Comunicazione

Dalla SPAL arriva in prestito con obbligo di riscatto il talentuoso centrocampista Salvatore Esposito, che indosserà la maglia numero 25.

Giovane, ma con le idee chiare e la personalità di un veterano dimostrata fin dai primi passi della propria carriera, l’ex capitano della SPAL è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, prima delle esperienze in Serie C con il Ravenna e in Serie B con il Chievo Verona, formazione con cui nella stagione 2019-2020 è sceso in campo in 39 occasioni, arrivando a sfidare con i gialloblù proprio le Aquile nella semifinale playoff. Nella stagione seguente, la SPAL decide di puntare sul regista di Castellammare di Stabia e a Ferrara, Esposito arriva a totalizzare 83 presenze, segnando anche dieci reti e mettendosi in evidenza quale uno dei talenti più luminosi del panorama italiano.

Classe 2000, dopo aver indossato le maglie delle selezioni azzurre U16, U19, U20 e U21, Esposito può già vantare l’esordio nella Nazionale maggiore, avvenuto l’11 giugno 2022 in casa dell’Inghilterra, nel match valido per la fase a gironi dell’Uefa Nations League e terminato a reti inviolate.

Centrocampista dotato di ottima tecnica e di una grande capacità nella fase di interdizione, Esposito è ora pronto a dare il proprio contributo alla causa delle Aquile.

Benvenuto Salvatore!

Fonte: acspezia.com