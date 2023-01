SPORTITALIA – Napoli-Onahi, importanti passi in avanti

Il Napoli non pensa al presente, ma soprattutto al futuro per il mercato. Sul tema in questione, ci sono importanti novità su Azzadine Ounahi. Il marocchino che ha disputato un ottimo Mondiale con la sua Nazionale e piace anche al Napoli. Il giornalista di Sportialia Alfredo Pedullà parla di un accordo raggiunto con gli agenti del giocatore sulla base di 17/18 milioni e lo lascerebbero all’Angers fino a fine stagione. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma sono stati fatti passi in avanti.

