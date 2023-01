Spalletti deve scongiurare una psicosi: le parole dopo la sconfitta contro l’Inter

Spalletti vuole scongiurare drammi: la sconfitta con l’Inter brucia, fa male per il modo in cui è maturata, ma non si possono gettare al vento 15 partite e il tecnico toscano ha alle spalle 992 panchine per scegliere le soluzioni migliori, oltre le parole giuste per evitare scoraggiamenti. “Siamo forti“, per ridare fiducia a una squadra che potrebbe perdere certezze; “Non cambia niente“, per evitare forme depressive tipiche di una pizza umorale come Napoli; “Siamo stati al di sotto delle nostre qualità“, per responsabilizzare la squadra. Spalletti sa toccare le corde giuste e adesso bisognerà subito ripartire contro la Sampdoria.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport