Venerdì 13 Gennaio allo stadio “Maradona”, si giocherà Napoli-Juventus, fischio d’inizio ore 20,45, partita molto sentita nella città partenopea, sotto tanti aspetti. Prima però le due squadre affronteranno la Sampdoria in trasferta e in casa l’Udinese. In casa bianconera occhio però ai diffidati, visto che Bremer dovesse prendere un giallo contro i friulani, salterebbe la sfida contro gli azzurri. Nessuno per la squadra di Spalletti.

Factory della Comunicazione

Diffidati

Napoli – Nessuno

Juventus – Bremer

La Redazione