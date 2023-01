Scambio Bereszynski-Zanoli, tutto fatto: oggi le visite mediche. Novità su Nikita Contini

Bartos Bereszynski al Napoli e Alessandro Zanoli alla Sampdoria. È praticamente tutto fatto per lo scambio di terzini tra il club azzurro e i blucerchiati. Il laterale polacco in mattinata saluterà i suoi ormai ex compagni, per poi volare a Roma e svolgere le visite mediche con i partenopei ( operazione in prestito con diritto di riscatto ).

Nel pomeriggio, invece, è atteso l’arrivo a Bogliasco di Zanoli ( rinnovo con il Napoli e prestito alla Sampdoria ). Il ritorno in azzurro del portiere Nikita Contini è previsto per l’inizio della prossima settimana, la Samp vuole chiudere per un vice-Audero prima di dare l’ok definitivo al passaggio al Napoli dell’estremo difensore.

Fonte: TMW