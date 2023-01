RIVIVI LIVE – Giacomo Raspadori: “Porterò dentro quello che mi ha insegnato Vialli. Dobbiamo lavorare per tornare a fare il Napoli. Capodanno? Siamo rimasti affascinati

Premere f5 per gli aggiornamenti

Factory della Comunicazione

Sull’anno nuovo

“Mi aspetto di continuare a fare come fatto finora, pensando che ogni partita è una finale mantenendo questa mentalità per crescere e cercare di raggiungere e raggiungere il nostro massimo”

Sugli impegni con la nazionale

“Sarà una grande emozione giocare a Napoli con la nazionale. Sappiamo il calore dei tifosi napoletani e ci daranno una grande mano perché la partita con l’Inghilterra sarà tosta e sarà una grande serata”

Sul suo percorso di crescita

“De Zerbi è stato importante per la mia crescita, lui mi ha fatto affacciare la calcio dei grandi mostrandomi grande fiducia anche quando ero appena arrivato in prima squadra. Mi ha insegnato tantissimo dal punto di vista tecnico e disciplinare e gli sarò sempre grato per quello che mi ha trasmesso”

Sul primo Capodanno a Napoli

“Io e la mia compagna siamo rimasti affascinati dall’atmosfera. La città ha un’atmosfera pazzesca. C’è un sole pazzesco, ci sono i buoni propositi per un buon 2023”

Sull’umore dopo la sconfitta

“Nello spogliatoio si sentiva la voglia di ripartire subito e cancellare la sconfitta perché è solo una partita e l’inizio di un nuovo campionato. Stiamo facendo tutto quello che dobbiamo e che possiamo in allenamento per mettere in campo il Napoli visto finora”

Sul ruolo

“Penso di poter essere una mezzala, il mister mi ha provato in molti ruoli. Mi metto sempre a disposizione della squadra per quello di cui c’è bisogno. Mi trovo più a mio agio nelle zone centrali e vicino alla porta, ma è un ruolo che posso ricoprire cercando di rubare qualcosa ai miei compagni”

Sulla sfida contro la Sampdoria

“E’ una squadra che sa fare male e ci aspetta una partita difficile”

Sulla sconfitta contro l’Inter

“Questo periodo di sosta ci ha fatto perdere un po’ di brillantezza e dobbiamo lavorare per tornare a essere il Napoli di inizio stagione. Siamo consapevoli di aver fatto molto bene e di cosa possiamo fare. Sta a noi lavorare per riprendere la mentalità, l’entusiasmo e la qualità nelle scelte in campo, ma stiamo lavorando per tornare a essere il Napoli. Bisogna ripartire subito e non bisogna buttarsi giù e perdere convinzioni dopo una sconfitta comunque contro una grande squadre su un campo difficile. Dobbiamo riprendere la condizione e lavorare come stiamo facendo tutti i giorni”

Su Vialli

“Quella di stamattina è stata una notizia tremenda, perché Gianluca era una persona che ti entra dentro, ti fa sentire subito importante e ti trasmette dei valori, per il modo di approcciarsi alla vita e di godersi ogni singolo momento. Ha sempre dimostrato grande energia nell’affrontare quello che ti mette la vita davanti. Fin dai primi allenamenti a noi attaccanti ci ha sempre dato dei consigli, facendoci vedere qualche movimento dentro l’area come quelli che faceva lui, provando a trasmetterci questi piccoli segreti oltre quelli umani da portare con sé e cercherò di trasmettere alle persone intorno a me”

Quest’oggi a Radio Kiss Kiss, il network ufficiale del calcio Napoli, interverrà Giacomo Raspadori. La punta ex Sassuolo analizzerà la sconfitta di mercoledì contro l’Inter e ci si proietterà già alla trasferta sul campo della Sampdoria, domenica alle ore 18,00. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione