Paganin, Mediaset: “Kim ha disputato un grande avvio di campionato, può soltanto crescere in Serie A”

Massimo Paganin, ex calciatore e commentatore sportivo per Mediaset, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Dopo la sconfitte con l’Inter, il Napoli affronterà la Samp, vittoriosa con il Sassuolo… “Con gli azzurri non sarà semplice per i blucerchiati, è iniziata una nuova stagione. Sarà complicato per qualsiasi squadra ripartire. I calciatori i quali sono stati impegnati in Qatar hanno avuto la possibilità di giocare in questo periodo, ma a prescindere da ciò inizierà un nuovo campionato. Tutte le squadre avranno la chance di mescolare nuovamente le carte, spero in una seconda parte di stagione entusiasmante”.

In occasione del gol di Dzeko, c’è stato un errore individuale di Rrahmani? “Ha cercato di anticipare la giocata, senza considerare la possibilità che il pallone potesse arrivare sul secondo palo. Dzeko era dietro Amir ed ha anticipato il difensore, anche se i meriti vanno attribuiti anche a Dimaro per il cross effettuato. Può succedere, anche se si è trattato di un errore di partenza macroscopico di Rrahmani. È uno sbaglio che ci può stare, anche se poi è arrivato il gol”.

Motivi della prestazione negativa del Napoli? “Tanto dipende dal lavoro effettuato nel mese prima dell’avvio di stagione, come pure dall’operato dello staff. Bisognerà attendere qualche settimana per verificare la reale condizione delle squadre e quanto soprattutto sarà stata impattante la vittoria dell’Inter sul Napoli”.

Impatto di Kim con il Napoli? “Sta facendo molto bene, anche se bisognerà attendere la seconda parte di stagione per conoscere il suo reale impatto.

Ha disputato un grande avvio di campionato, può soltanto crescere in Serie A, soprattutto per l’aspetto tattico del campionato. Si è ambientato molto bene sotto tutti i punti di vista, ha contribuito tanto ai risultati positivi del Napoli nella prima parte di stagione”.