Onofri: “Bereszynski? Notizia positiva per il Napoli. Gli azzurri torneranno presto ad incantare”

Claudio Onofri, allenatore e commentatore, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni, e ha commentato il colpo Bereszynski per il Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“La sconfitta di ieri ci può stare e certamente un’eventuale vittoria del Napoli avrebbe quasi deciso definitivamente le posizioni, e gli azzurri sono primi con merito. Non bisogna far drammi perché 90’ non vanno ad inficiare, secondo me, tutto il lavoro svolto finora. Certo alcuni episodi si sarebbero potuti evitare e forse si sarebbe evitata anche la sconfitta. L’Inter, oltretutto, si è dimensionata riguardo all’atteggiamento del Napoli.

E lo faranno tutte le squadre perché adesso il Napoli è la squadra da battere. Il gol di Dzeko è stata la conseguenza di una serie di errori anche di piazzamento. Sul passaggio arrivato a Di Marco, nella diagonale dell’esterno, Politano, mi pare, doveva essere molto più stretto per intercettare eventualmente quel passaggio. Invece è rimasto molto alto e quindi ha lasciato uno spazio di passaggio al calciatore dell’Inter.

Poi ora tutti i difensori, quindi non solo Rrahmani, guardano esclusivamente la palla ed è una cosa che non concepisco. Perché in quel momento si dovrebbe intercettare anche il movimento dell’avversario a cui potrebbe arrivare la palla. C’è stato un calo di rendimento, secondo me tattico, soprattutto però per merito dell’Inter che si è approcciata a questo incontro come se avesse dovuto affrontare il Real Madrid.

La gara tra Sampdoria e Napoli? Assumerà un sapore particolare perché ieri i blucerchiati hanno battuto il Sassuolo e gli azzurri hanno perso. Io comunque credo che il Napoli abbia tutte le possibilità di ritornare quello che abbiamo visto prima della sosta. Bereszynski in prestito al Napoli è una notizia che trovo molto positiva perché si tratta di un giocatore di grande esperienza e perché può giocare su entrambi i lati, a sinistra e a destra. E va ad impreziosire ulteriormente la rosa del Napoli che è ricchissima. Io sono convinto che molto presto rivedremo il Napoli che ci ha incantato prima della sosta”.