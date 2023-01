Maxi volata scudetto, Napoli favorito nonostante la sconfitta: inseguono Inter, Milan e Juve

Continua la volata scudetto in Serie A, con il Napoli in prima classe.

Tre vittorie e una sconfitta. Le prime quattro della classe hanno iniziato il 2023 con un cammino quasi netto. L’unico incidente di percorso è stato quello del Napoli che sul campo dell’Inter ha interrotto la sua striscia di imbattibilità che in campionato durava dall’inizio della stagione. Un ko che per certi versi rappresenta l’occasione giusta per riaprire le danze in vista della lotta scudetto, tanto più che a conquistare i tre punti è stata l’Inter, una delle dirette concorrenti per il titolo.

I neroazzurri, infatti, hanno risposto presente all’ultima chiamata utile per restare in corsa. Il gol di Dzeko è stato decisivo per restare aggrappati con le unghie e con i denti al treno scudetto, che diversamente sarebbe scappato via diventando quasi definitivamente imprendibile. E invece no, l’Inter c’è e con la vittoria di mercoledì sera lo ha ribadito a tutto il campionato.

Dal canto loro anche Milan e Juventus (impegnate qualche ora prima di Inter e Napoli) hanno mandato i loro segnali di fumo. I rossoneri hanno vinto di misura in casa della Salernitana, riducendo a 5 punti il gap dalla capolista, ma non hanno dato l’impressione di essere la macchina perfetta che un anno fa fu capace di recuperare sui cugini neroazzurri.

Discorso simile anche per la Juventus che ha allungato la striscia di vittorie consecutive con l’1-0 in casa della Cremonese, ma non senza fatica, come dimostrato dai due gol subiti (e annullati) e dal palo centrato da Dessers. Ecco perché ad oggi il Napoli resta ancora la favorita, ma alle sue spalle qualcosa si muove. Per una maxi volata che caratterizzerà questo insolito 2023 con tante partite compresse e pochi giorni per recuperare le energie.

Fonte: Il Mattino