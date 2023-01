Landoni (Giorn.): “La differenza ieri l’Inter l’ha fatta in un frangente, problemi a centrocampo anche”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Landoni, giornalista

“La densità dell’Inter ieri ha fatto la differenza. La squadra nerazzurra lo ha fatto in difesa, il centrocampo e poi ha sfruttato gli spazi concessi dal Napoli. I soliti movimenti, il Napoli ieri non li ha fatti: solo un’azione mi ha fatto ricordare il Napoli dell’anno scorso, nel primo tempo con un tiro di Zielinski poi finito fuori. La preparazione ha influito perchè è mancata la brillantezza in alcuni calciatori, tra cui Kvaratskhelia, ma poi è mancato lo strapotere fisico di Anguissa, oltre ad Osimhen che ieri non si è fatto proprio vedere. Rrahmani in difesa forse è stato un azzardo in difesa e lo dico al di là del gol dell’Inter in cui c’è una compartecipazione di più azzurri.

Ho fatto un’intervista a Simeone nei giorni scorsi, mi aveva garantito che non c’era alcun campanello di allarme nonostante le amichevoli non andate bene, bisogna capire quando la squadra smaltirà i carichi della preparazione. Credo sia la condizione fisica e l’atletica il problema perchè il centrocampo è mancato e il Napoli non può fare a meno dei suoi centrocampisti.

L’Inter ieri raddoppiava e triplicava su Kvaratskhelia che non ha avuto campo per dare sfogo alle sue capacità”.