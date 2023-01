Kutuzov: “Napoli…uno scherzo dei carichi pesanti”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vitali Kutuzov, ex calciatore

“Il Napoli? Questa pausa Mondiale ha fatto un po’ uno scherzo. Ha permesso di pianificare il futuro di una società. La squadra di Spalletti è organizzata e compatta. I carichi pesanti si fanno per migliorare la condizione della squadra, giustamente qualcosa è cambiato. Il tono di preparazione è stato diverso, si sono mischiate le carte per tutte le società. Le squadre che sono indietro possono migliorare più facilmente rispetto alla capolista che è presa come punto di riferimento. Una sconfitta poteva starci contro l’Inter che ha tanti campioni. La prestazione è un altro discorso. È importante rialzare la testa e lavorare, migliorare. Bisogna recuperare aspettando la prossima partita che potrà essere qualcosa di più per dare un quadro totale. In questa pausa il lavoro che è stato fatto ha portato qualche problema, manca un po’ di brillantezza. Il gruppo è stato diviso tra chi andava al Mondiale e chi no. L’allenatore vede l’atteggiamento della squadra, nessuno più di lui sa come sta il gruppo. Kvaratskhelia? Nell’ultima partita non è riuscito a fare i suoi grandi numeri, ma nel girone d’andata ha dimostrato tutte le sue qualità. È venuto in Italia e si è adattato così velocemente nonostante la particolarità di Napoli. È stato bravo anche Spalletti che ha trovato il modo giusto di schierarlo. Kvaratskhelia sta bene e riesce a dimostrare le proprie caratteristiche, è stato un colpo di mercato molto importante per il Napoli. La Sampdoria sta provando ad uscire da questa situazione difficile. È una bandiera della Serie A, queste condizioni di classifica fanno avere paura. I rinforzi di mercato forse aiuteranno ad uscire da una situazione complicata. Nel ritiro non mi è piaciuta tanto la Sampdoria, ma un conto è l’amichevole ed un conto è il campionato che ti dà carica mentale e i ritmi sono diversi. Hanno battuto il Sassuolo in campionato ed è cambiata la classifica. Lo scambio Bereszyński-Zanoli? Il Napoli sta provando a trovare giocatori come Kvaratskhelia, cercando di migliorare. Cerca qualche giocatore per migliorare anche economicamente la condizione della società. Io penso che il Napoli lotterà fino alla fine per lo scudetto, anche se è difficile dire oggi chi lo vincerà”.