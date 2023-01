Il trattamento su Kvaratskhelia riapre il dibattito: i talenti puri vanno tutelati?

Il trattamento poco cortese riservato a Kvaratskhelia, che rientra da un infortunio causato da uno simile a lui riservato ad Anfield, ha riaperto un tema che si ripresenta saltuariamente sui giornali: i talenti puri come il georgiano vanno tutelati? La storia del calcio è piena di giocatori dalla classe sublime unita a una fantasia diabolica che ha spesso portato i difensori a usare mezzi tra il lecito e non per fermarli. Un po’ come quelli che hanno usato Skriniar e Darmian con Sozza che ha fischiato poco, mantenendo, tutto sommato un metro giusto e lineare da entrambe le parti. Forse un trattamento così a un giocatore che mette la fantasia al potere andrebbe sanzionato anche per non togliere la componente dello spettacolo che è, probabilmente, la grande assenza di Inter-Napoli. Insomma, salvate le caviglie di Kvara.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport